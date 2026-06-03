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Giriş Tarihi: 3.06.2026 15:33

Konya'da sahte altın şebekesine operasyon: 5 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da kuyumcuları sahte altınla dolandırmaya çalışan şebeke, Seydişehir ve Derebucak ilçelerinde polis ekiplerinin çalışması sonucu çökertildi. Operasyonda 5 şüpheli toplam 52 adet sahte altınla yakalandı.

İHA Yaşam
Konya’da sahte altın şebekesine operasyon: 5 şüpheli gözaltına alındı
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Edinilen bilgiye göre, Seydişehir dışından gelerek ilçedeki bazı kuyumculara sahte altın bozdurmak isteyen şahıslar, esnafın ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından takibe alındı. İhbar üzerine harekete geçen Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeden kaçma hazırlığı içerisinde olan A.S. (42) ve U.M.A.'yı (37) 9 adet sahte altınla birlikte suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER KOORDİNELİ TAKİPLE YAKALANDI

Operasyonda diğer 3 şüphelinin ise geldikleri araçla ilçeden kaçtığını belirleyen polis ekipleri, çevre ilçelerle koordinasyon neticesinde, Derebucak İlçe Emniyet Amirliği ekipleriyle ortak bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla kaçan kişiler 43 adet sahte altınla birlikte yakalandı. Şüphelilerin Beyşehir ilçesindeki bir kuyumcuya da sahte altın vererek dolandırdıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında başlatılan adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KONYA

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Konya'da sahte altın şebekesine operasyon: 5 şüpheli gözaltına alındı
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