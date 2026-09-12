Konya’da sahte savcı vurgunu: Vatandaşı böyle dolandırdılar!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan dolandırıcılar, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesinde oturan bir vatandaşı korkutarak, ziynet eşyalarını ve paralarını elden teslim aldıktan sonra, kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin altın ve paraları aldıktan sonra iki farklı ticari taksi değiştirerek İstanbul istikametine kaçtığını tespit etti. Dolandırıcıların peşine düşen polis, şüpheliler A.K. ve D.Y.G'yi Anadolu Otoyolu üzerinde kıskıvrak yakalayıp, gözaltına aldı.
ÇOK SAYIDA ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda 45 tane ata altın, 1 tane 5'li reşat altın, 6 tane bilezik, 2 tane burma bilezik, 3 tane çeyrek altın, 1 gram altın, 1 tane altın zincir, inci kolye, bileklik ve yüzükler ile 14 bin TL para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
EMNİYET UYARIDA BULUNDU
Emniyet güçleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kendisini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtarak kendilerinden para ya da ziynet eşyası talep eden şahıslara itibar etmemelerini, böyle bir durumla karşılaşılması halinde derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aramaları gerektiğini belirtiyor.