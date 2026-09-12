Konya’da sahte savcı vurgunu: Vatandaşı böyle dolandırdılar!

EMNİYET UYARIDA BULUNDU

Emniyet güçleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kendisini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtarak kendilerinden para ya da ziynet eşyası talep eden şahıslara itibar etmemelerini, böyle bir durumla karşılaşılması halinde derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aramaları gerektiğini belirtiyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör