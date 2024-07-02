Konya’da sanayi tipi tüpten sızan gaz patladı: 2 yaralı

Konya'da da dün sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesindeki bir asansör firmasında patlama yaşandı. Patlamanın nedeninin ise yine sanayi tipi tüplerden sızan gazın neden olduğu iddia edildi. İddiaya göre işyeri çalışanı Recep Gökkaya, sabah işe geldikten sonra çayı demlemek için ocağı açtı. Gökkaya, çakmağı çaktığı esnada ise büyük bir patlama meydana geldi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Patlama sonrası işyeri çalışanı Gökkaya ve işyeri sahibinin babası Metin Adarsa yaralandı. Patlamayı küçük yanıklarla atlatan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İşyerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.