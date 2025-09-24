Konya’da sazlık alandaki yangın ormana sıçradı! Ekipler alevlere müdahale ediyor

ALEVLERE HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangının sazlık alanda olması sebebiyle balçık bataklık alana giremeyip müdahale edemeyen ekipler, bitişiğindeki ormanlık alana sıçraması üzerine havadan müdahale için destek istedi. Bölgeye gelen helikopterler yangına havadan müdahale ederken, bölgenin sık meşelik orman olması nedeniyle iş makineleri de göl kıyısına doğru orman içerisinden dozerlerle arazöz ve itfaiye araçlarının yerden müdahale edebilmesi için yol açma çalışması başlattı. Ekiplerin yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaları sürüyor.