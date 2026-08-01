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Giriş Tarihi: 1.08.2026 21:02

Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2'si ağır 14 yaralı!

Konya'nın Ilgın ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
Konya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2’si ağır 14 yaralı!
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Kaza, Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Dağdelen'in kontrolünü yitirdiği 42 GCU 51 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüsteki 14 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi ile Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#KONYA

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Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2'si ağır 14 yaralı!
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