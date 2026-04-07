HaberlerYaşam Haberleri
Konya’da TIR faciası! Otomobili metrelerce sürükledi! Genç sürücü hayatını kaybetti: Dehşet anları kamerada
Giriş Tarihi: 7.04.2026 12:05
Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen kazada yola aniden çıktığı öne sürülen otomobili TIR metrelerce sürükledi. TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü Pervil Ulu (30) yaşamını yitirirken TIR'ın, otomobili metrelerce sürükleme anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar kara yolu Ilgın ilçesi Köprülü Üst Geçit'te meydana geldi. İsmail K. (25) yönetimindeki 42 S 9466 plakalı TIR, yola aniden çıktığı öne sürülen Pervil Ulu'nun kullandığı 42 RK 462 plakalı otomobile çarptı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
TIR, otomobili metrelerce sürükledi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ulu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Pervin Ulu'nun cenazesi, otopsi için Ilgın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. TIR şoförü İsmail K. ise gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin
Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
