Giriş Tarihi: 27.12.2025 12:18

Konya'da torpil faciası! 13 yaşındaki çocuk sağ elini kaybetti

Konya’da fener alayı kutlamaları sırasında bir kutunun içerisine doldurulan 80 torpil, patlatılmak istendiği sırada faciaya dönüştü. Fitilin kısa kalması üzerine 13 yaşındaki 2 çocuk yaralandı. Çocuklardan Muhammed Selim Acar’ın sağ eli parçalı olması nedeniyle ampute edildi. Olayla ilgili torpili sattığı öğrenilen bir iş yeri sahibi gözaltına alınıp, hakkında adli işlem başlatıldı.

Merkez Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesi Canbazlar Sokak'ta geçtiğimiz Çarşamba günü fener alayı kutlamalarının yapıldığı akşam saatlerinde torpil patlatılması sonucu yaralanmalar olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 13 yaşındaki Muhammed Selim Acar Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine aynı yaştaki arkadaşı Mehmet Talha Göbek ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

FİTİL KISA KALINCA FAİCA YAŞANDI

Çocukların aldıkları 80 torpili bir kutunun içerisine koyup patlatmaya çalıştığı, bu esnada fitilin kısa kalması üzerine birden patlamanın yaşandığı kaybedildi. Mehmet Talha Göbek elinden yaralanırken, arkadaşı Muhammed Selim Acar'ın parçalanması üzerine sağ eli ampute edildi. Acar'ın yüzünde de ciddi yaralanmaların olduğu kaydedildi. Acar verdiği ilk bilgilerde, torpilleri bir kutunun içerisine koyduklarını, kutuya bir delik açtıklarını ve içerisine fitil koyduklarını, fitilin kısa kalması nedeniyle arkadaşı Mehmet'in ateşi yakmasıyla birlikte patlamanın yaşandığı söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili torpili sattığı öğrenilen bir işyeri sahibi gözaltına alınıp, hakkında adli işlem başlatıldı.

