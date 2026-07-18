Konya’da utanmazlar pes dedirtti: Trafik magandası ambulansın geçişine izin vermeyip drift yaptı!

Olay, merkez Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi Meram Fen Lisesi Caddesi üzerinde yaşandı. Düğün konvoyu nedeniyle cadde bir süre araç trafiğine kapanırken, o sırada sirenleri açık şekilde ilerlemeye çalışan ambulans konvoy nedeniyle yoluna devam edemedi. Ambulansın beklemek zorunda kaldığı anlarda konvoyun önünde bulunan bir otomobilin sürücüsü, cadde üzerinde defalarca drift atarak hem trafiği durdurdu hem de ambulansın geçişini engelledi. Daha sonra ambulansın sirenleri duyan sürücü yoldan çekildi.