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Giriş Tarihi: 18.07.2026 15:55

Konya'da utanmazlar pes dedirtti: Trafik magandası ambulansın geçişine izin vermeyip drift yaptı!

Konya’nın Meram ilçesinde düğün konvoyu sırasında ambulansın geçişini engelleyerek cadde ortasında drift atan sürücüye 232 bin TL idari para cezası uygulanıp, ehliyetine 4 ay süreyle el konularak araç trafikten men edildi. Sürücüye ayrıca ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Konya’da utanmazlar pes dedirtti: Trafik magandası ambulansın geçişine izin vermeyip drift yaptı!
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Olay, merkez Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi Meram Fen Lisesi Caddesi üzerinde yaşandı. Düğün konvoyu nedeniyle cadde bir süre araç trafiğine kapanırken, o sırada sirenleri açık şekilde ilerlemeye çalışan ambulans konvoy nedeniyle yoluna devam edemedi. Ambulansın beklemek zorunda kaldığı anlarda konvoyun önünde bulunan bir otomobilin sürücüsü, cadde üzerinde defalarca drift atarak hem trafiği durdurdu hem de ambulansın geçişini engelledi. Daha sonra ambulansın sirenleri duyan sürücü yoldan çekildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehir magandasını kısa sürede tespit etti. Yakalanan sürücüye 232 bin TL idari para cezası uygulanıp, ehliyetine 4 ay süreyle el konularak araç trafikten men edildi. Sürücüye ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KONYA

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Konya'da utanmazlar pes dedirtti: Trafik magandası ambulansın geçişine izin vermeyip drift yaptı!
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