Haberler Yaşam Haberleri Konya’da üvey oğlu tarafından kızıyla beraber vahşice katledilmişti! Dursuniye ve Esmanur Öztürk gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 15.07.2026 16:18

Konya’da üvey oğlu tarafından kızıyla beraber vahşice katledilmişti! Dursuniye ve Esmanur Öztürk gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Konya’nın Selçuklu ilçesinde 30 yaşındaki Rahman Öztürk, evde tartıştığı üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur Öztürk'ün boğazını keserek vahşice katletmişti. Anne ve kızı son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurlanırken gözaltına alınan Rahman Öztürk, adliyeye sevk edildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Konya’da üvey oğlu tarafından kızıyla beraber vahşice katledilmişti! Dursuniye ve Esmanur Öztürk gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
  • ABONE OL

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmi Dede Sokak'ta meydana geldi. Rahman Öztürk, evde tartıştığı üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur'u boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Dursuyine Öztürk ve kızı Esmanur'un öldüğünü belirledi. Yatağa bağımlı yaşayan ve olay sırasında evde olan baba Fuat Öztürk, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Anne-kızın cansız bedenleri, Konya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden sonra Karapınar ilçesine götürüldü. Cenazeler, bugün, öğle vakti kılınan namazın ardından Reşadiye Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CANİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan, olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Rahman Öztürk de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KONYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya’da üvey oğlu tarafından kızıyla beraber vahşice katledilmişti! Dursuniye ve Esmanur Öztürk gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA