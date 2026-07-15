Konya’da üvey oğlu tarafından kızıyla beraber vahşice katledilmişti! Dursuniye ve Esmanur Öztürk gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmi Dede Sokak'ta meydana geldi. Rahman Öztürk, evde tartıştığı üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur'u boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Dursuyine Öztürk ve kızı Esmanur'un öldüğünü belirledi. Yatağa bağımlı yaşayan ve olay sırasında evde olan baba Fuat Öztürk, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek için ambulansla hastaneye kaldırıldı.