Konya’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Antalya'dan, Seydişehir'e uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu sevkiyatı yapan ve için de E.Ç., E.O., G.K. ve F.G.'nin bulunduğu aracı takibe aldı.

Takip sırasında durumu fark eden şüpheliler, sentetik kannabinoid maddeleri araçtan yola atıp kaçmaya başladı. Araç kısa sürede durduruldu ve içindeki 4 kişi gözaltına alındı. Araçtan atılan uyuşturucu maddeler de toplandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.O., G.K. ve F.G. mahkemece tutuklandı, E.Ç. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.