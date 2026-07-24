Konya’da uyuşturucu operasyonu! Binlerce sentetik hap ele geçirildi: 5 gözaltı

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde sevkiyatı ve satışını yapanlara yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi.
BİNLERCE ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ
Uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenip, takip sonucu durdurulan bir TIR ile bir araçta yapılan aramada 74 bin 520 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. 2 sürücü de gözaltına alındı.
5 GÖZALTI
Üçüncü operasyonda Ereğli ilçesinde gerçekleşti. Operasyonda 23 bin 856 adet aynı haplardan ele geçirildi, 3 kişi de gözaltına alındı. 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 kişi hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma' suçundan adli işlem başlatıldı.