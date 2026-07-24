Konya’da uyuşturucu operasyonu! Binlerce sentetik hap ele geçirildi: 5 gözaltı

BİNLERCE ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenip, takip sonucu durdurulan bir TIR ile bir araçta yapılan aramada 74 bin 520 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. 2 sürücü de gözaltına alındı.