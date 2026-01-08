Konya’da uzaklaştırma kararı olan eşine eczanede dehşeti yaşatmıştı! 16 yıl 8 ay hapse çarptırıldı

Dehşet veren olay 28 Ağustos 2024'te merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesinde bulunan bir eczanede meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan 4 çocuk annesi Keziban Atalıç, sürekli olarak kendisini aldattığını söyleyip tartışma çıkartan eşi Ecir Atalıç hakkında olaydan bir hafta önce uzaklaştırma kararı aldırdı. Keziban Atalıç, uzaklaştırma kararına rağmen eşini psikiyatri kliniğindeki randevusuna götürdü. Çıkışta eşinin ilaçlarını almak için eczaneye giden talihsiz kadın dehşeti yaşadı.

Arkasından gelen eşi 6 kez sırtından bıçakladı. Keziban Atalıç eczane çalışanları tarafından kurtarılırken bu anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Tutuklanan Ecir Atalıç hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Ecir Atalıç, Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme heyeti son savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, Atalıç'ı 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbete, ardından olayın teşebbüste kalması nedeniyle cezasını 20 yıla düşürdü. 'İyi hal' indirimi uygulanan Atalıç'ın cezası 16 yıl 8 aya düşürülerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.