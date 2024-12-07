Konya’da Vuslat zamanı

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 751'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri Konya'da başladı. 11 gün sürecek törenler boyunca çeşitli paneller, konferanslar, sergiler, müzik dinletileri ve daha birçok etkinlik düzenlenecek. Törenler boyunca hem yurtiçinden hem de yurtdışından binlerce Mevlana dostu Konya'ya akın etti. 2016 yılından itibaren Birlik, Kardeşlik, Selam, Vefa, İhsan, İrfan, Dostluk temaları ile gerçekleştirilen törenlerin bu yılki teması 'Muhabbet Vakti' olarak belirlendi. Organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin himayelerinde yapılıyor.