Haberler Yaşam Haberleri Konya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 20.10.2025 03:29

Konya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Konya’nın Kulu ilçesinde 52 yaşındaki Enver Tırpan, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Karaciğer rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Tırpan’ın cenazesi, Kulu Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA
Konya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Olay, Yeni Mahalle'de bulunan 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Enver Tırpan'dan (52) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından içeri giren ekipler, Tırpan'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Enver Tırpan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Karaciğer rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Tırpan'ın cenazesi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Kulu Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz