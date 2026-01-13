Konya’da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak 2026 Çarşamba Konya kar tatili için gözler valilikte!

Konya genelinde etkisini artıran dondurucu soğuklar ve gece saatlerinde beklenen kar yağışı, 14 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi sorusunu gündeme taşıdı. Şehirde ulaşımın aksamaması ve öğrencilerin güvenliği için teyakkuza geçilirken; veliler, öğrenciler ve öğretmenler Konya Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapacağı son dakika duyurusuna kilitlendi. Peki, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Konya'da okullar tatil mi, valilikten açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...