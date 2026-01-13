Haberler Yaşam Haberleri Konya'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak 2026 Çarşamba Konya kar tatili için gözler valilikte!
Giriş Tarihi: 13.01.2026 15:26

Konya'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak 2026 Çarşamba Konya kar tatili için gözler valilikte!

Konya genelinde dünden bu yana etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma, şehirde günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde ve ana arterlerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, dondurucu soğuklar eğitimi de gündemin ilk sırasına taşıdı. Peki, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Konya'da okullar tatil mi, valilikten açıklama yapıldı mı?

Konya genelinde etkisini artıran dondurucu soğuklar ve gece saatlerinde beklenen kar yağışı, 14 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi sorusunu gündeme taşıdı. Şehirde ulaşımın aksamaması ve öğrencilerin güvenliği için teyakkuza geçilirken; veliler, öğrenciler ve öğretmenler Konya Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapacağı son dakika duyurusuna kilitlendi. Peki, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Konya'da okullar tatil mi, valilikten açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? GÖZLER VALİLİKTE!

Konya'da etkisini sürdüren dondurucu soğuklar ve kar yağışı sonrası, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor. Konu ile ilişkin valilikten bir açıklama yapıldığında haberlerde yer verilecektir.

KONYA HAVA DURUMU 14 OCAK

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, 14 Ocak Çarşamba günü Konya'da hava sıcaklığının en yüksek 3°C, gece ise -5°C dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Kar yağışı ihtimali düşük görünse de, özellikle sabah saatlerinde oluşabilecek gizli buzlanma, ulaşım güvenliği açısından risk oluşturuyor.

