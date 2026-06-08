Konya’da yatak fabrikasında korkutan yangın! 1 itfaiye eri yaralandı

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Alevlerin hızla fabrikayı sardığını fark edenlerin ihbar üzerine bölgeye çok sayıda, itfaiye, TOMA, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederken, çalışanlar da alevlerin artmaması için içerideki malzemeleri tahliye etti.