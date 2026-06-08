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Giriş Tarihi: 8.06.2026 20:15

Konya'da yatak fabrikasında korkutan yangın! 1 itfaiye eri yaralandı

Konya'nın Karatay ilçesinde bir yatak fabrikasında kompresör makinesinin patlaması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangında yaralanan bir itfaiye eri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA Yaşam
Konya’da yatak fabrikasında korkutan yangın! 1 itfaiye eri yaralandı
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Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sözerler Sokak'taki Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde yer alan bir yatak fabrikasında saat 16.30 sıralarında, yangın çıktı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Alevlerin hızla fabrikayı sardığını fark edenlerin ihbar üzerine bölgeye çok sayıda, itfaiye, TOMA, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederken, çalışanlar da alevlerin artmaması için içerideki malzemeleri tahliye etti.

1 İTFAİYE ERİ YAKALANDI

Alevlere müdahale ederken mahsur kalan 1 itfaiye eri yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan yaralı itfaiye eri, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Fabrikada soğutma çalışması sürerken, kompresör makinesinin patlaması sonucu çıktığı öne sürülen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KONYA #KARATAY

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Konya'da yatak fabrikasında korkutan yangın! 1 itfaiye eri yaralandı
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