Konya’da yürek yakan kaza!

Konya'da geçirdiği maddi hasarlı kaza sonrası otomobilini çekiciye yükletip, yolda parça kalıp kalmadığını kontrol eden 24 yaşındaki Muhammet Talha Orhan, başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yürek yakan kaza, saat 18.00 sıralarında Konya-Beyşehir karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Muhammet Talha Orhan 42 ALN 858 plakalı otomobil ile seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybedip, maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazayı yara almadan atlatan Orhan aracını sanayiye götürmesi için çekici çağırdı. Otomobilini çekiciye yükleyen Orhan, aracına ait bir parça kalıp kalmadığına bakmak için yolu kontrol ettiği sırada, Mahmut İnce idaresindeki 42 R 1551 plakalı otomobil Orhan'a çarptı. Orhan, çarpmanın etkisiyle şarampole fırladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu Muhammet Talha Orhan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer otomobil sürücüsü İnce ise gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü.