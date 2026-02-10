Konya’da zehir tacirlerine darbe: Binlerce hap ele geçirildi!

Konya Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcıları, uyuşturucu kullanıcıları ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin çalışmalarıyla, Adana'dan yola çıkan iki aracın Ereğli ilçesine uyuşturucu madde getireceği yönünde duyum alınması üzerine harekete geçildi. Gerçekleştirilen sıkı takip sonucu Ereğli'ye girdikleri esnada durdurulan araçlardan birinde bulunan M.Ö. ve O.E. isimli şahıslar yakalandı. Aynı operasyon kapsamında diğer araçla seyir halinde olan E.Ş. ve S.K. isimli şahıslar da durduruldu. Şahıslardan S.K. polis ekiplerini fark etmesi üzerine araçtan atlayarak kaçarken, E.Ş. isimli şüpheli gözaltına alındı.



BİNLERCE SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ



Şahıslar ve araçlarda yapılan aramalarda toplam 16 bin 541 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.Ö., O.E. ve E.Ş. isimli şahıslarla firari S.K. hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçu ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma" suçları kapsamında tahkikat başlatıldı. Yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firari S.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.