Konya'daki feci kazada oksijen tüpü patlayınca 3 aylık Mustafa bebek hayatını kaybetmişti! "Aileme biz geliyoruz demiştim"

Konya'da hastane çıkışında meydana gelen korkunç olayda, otomobilde bulunan oksijen tüpünün patlaması sonucu 3 aylık Mustafa Çakmak ve teyzesi Rabia Yıldız hayatını kaybetti. Minik Mustafa'nın babası Halil Çakmak, "Oğlumuzu ilk kez kucağımıza almıştık, eve dönüyorduk ama gitmek nasip olmadı" diyerek yaşadığı büyük acıyı anlattı.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Olay, 26 Şubat günü saat 17.30 sıralarında, Konya'nın Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi'nde Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınında meydana geldi. 4 yıl sonra çocuk sahibi olan Halil ve Fatma Çakmak çifti, sağlık sorunları nedeniyle 3 aydır hastanede tedavi gören bebekleri Mustafa'yı taburcu ederek evlerine dönmek için otomobile bindi.