Konya'daki feci kazada oksijen tüpü patlayınca 3 aylık Mustafa bebek hayatını kaybetmişti! "Aileme biz geliyoruz demiştim"

Konya'da hastane çıkışında meydana gelen korkunç olayda, otomobilde bulunan oksijen tüpünün patlaması sonucu 3 aylık Mustafa Çakmak ve teyzesi Rabia Yıldız hayatını kaybetti. Minik Mustafa'nın babası Halil Çakmak, "Oğlumuzu ilk kez kucağımıza almıştık, eve dönüyorduk ama gitmek nasip olmadı" diyerek yaşadığı büyük acıyı anlattı.
OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Olay, 26 Şubat günü saat 17.30 sıralarında, Konya'nın Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi'nde Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınında meydana geldi. 4 yıl sonra çocuk sahibi olan Halil ve Fatma Çakmak çifti, sağlık sorunları nedeniyle 3 aydır hastanede tedavi gören bebekleri Mustafa'yı taburcu ederek evlerine dönmek için otomobile bindi.
Baba Halil Çakmak yönetimindeki 42 D 9030 plakalı otomobil hastane otoparkından çıktığı sırada, araçta bulunan oksijen tüpü aniden patladı. Patlamanın etkisiyle otomobil alev topuna döndü. Yaşanan faciada 3 aylık Mustafa bebek ve 18 yaşındaki teyzesi Rabia Yıldız hayatını kaybederken, anne Fatma ve baba Halil Çakmak ağır yaralandı.
"OĞLUMUZU İLK KEZ KUCAĞIMIZA ALMIŞTIK"
Yaşadığı büyük acıyı anlatan Halil Çakmak, "Diyafram açıklığı ile doğduğu için organlarının yeri değiştirildi. Ameliyat sonrası oksijen tüpüyle taburcu edilmesine karar verildi. O gün 89'uncu gündü ve sonunda bebeğimizi eve götürüyorduk. Hastane otoparkından çıkarken araç bir anda alev aldı. Kendimi dışarı attım ama arka koltukta oturan eşim, baldızım ve oğlumu kurtarmaya çalıştım. Maalesef oğlumu ve baldızımı kaybettim" dedi.
Baba Çakmak, "Hastaneden çıkarken fotoğraf çektirip ailemize 'Biz geliyoruz' diye göndermiştik ama eve gitmek nasip olmadı. Eşim halen hastanede tedavi görüyor ve vücudunun çeşitli yerlerinde 3'üncü ve 4'üncü derecede yanıklar var" ifadelerini kullandı.
"SONUNA KADAR HAKKIMI ARAYACAĞIM"
Olayın sorumlularının bulunması için bilirkişi raporunu beklediğini belirten Çakmak, "Bebeğimi ve baldızımı kaybettim, eşim ağır yaralı. Bu olayın sorumlularının hesap vermesi için sonuna kadar hakkımı arayacağım" diyerek yetkililerden destek istedi.
GERİYE SADECE BİR FOTOĞRAF KALDI
Bu korkunç kazadan geriye, ailenin hastane çıkışında çektiği ve mutlulukla eve döndüklerini duyurduğu fotoğraf kaldı. 3 aylık Mustafa'nın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.