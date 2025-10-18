Konya’daki korkunç kazanın detayları ortaya çıktı: Öğretmen Mevlüt külcü’nün ölümüne neden olan aracın hızı tam 229 kilometre

TUTUKLU SÜRÜCÜ: "NASIL ÇIKTIĞIMI BİLMİYORUM, KEŞKE BEN VEFAT ETSEYDİM"

Tedavisinin ardından tutuklanan sürücü İsmail Andaç, ifadesinde büyük bir pişmanlık yaşadığını iddia etti. Andaç, hız sınırlarına her zaman uyduğunu öne sürerek, "Aracımın 229 kilometre hıza nasıl çıktığını da bilmiyorum. Sonrasını hatırlamıyorum. Ayağımı frene bile atmamışım, 'Hiç fren izi bile yok' dediler. Ben kendimi kaybetmişim. Vefat edenin iki evladı varmış, benim de iki evladım var. Böyle bir olaya bilinçli olarak sebebiyet vermem mümkün değildir" dedi.