Konya’dan Bolu’ya uzandı: Telefondan 7 milyon liralık vurgun!

ALTINLARIN TAMAMI ÜZERLERİNDEN ÇIKTI

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada mağdura ait değeri yaklaşık 7 milyon TL olan 45 Ata altın, 5'li Reşat altın, 6 adet 60 gramlık Ajda bilezik, 2 adet 100 gramlık Adana burması, 3 çeyrek altın, 1 gram altın, altın zincir ve altın bileklik bulundu. Ayrıca inci kolye, bileklik ve yüzükler ile 14 bin TL nakit para da ele geçirildi. Gözaltına alınarak Konya'ya getirilen A.K. ve D.Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.