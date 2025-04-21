Konyalı öğrenciler dünya robot şampiyonası’nda

Konya Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan VEGA Takımı, yaptıkları robotla büyük bir başarıya imza attı. Takım, 'Yapay Zekâ destekli tarımsal insansız kara aracı' projesiyle hastalıklı tahıl ürünlerini tespit edip ilaçlayarak ürün kaybını önlüyor. Gençler bu projeyle, Ege Bölgesi elemelerinde birinci olduktan sonra Antalya'daki Fibonacci EuroAsya Robot Olimpiyatları'nda da birincilik elde etti. Bu başarıyla İtalya'daki Dünya Robot Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan VEGA, Türk bayrağını dalgalandırmak için çalışmalarına devam ediyor.