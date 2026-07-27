Konya’nın lezzetleri festivale damga vurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 18 Temmuz'da Konya'da başlayan Kültür Yolu Festivali sona erdi. 9 gün süren festivalde konserlerden gastronomiye, çeşitli sanatsal faaliyetlere kadar birçok etkinliğe imza atıldı. Türkiye'nin gastronomik açıdan öne çıkan şehirlerinden Konya'da, festival boyunca 53 lezzet noktası belirlendi. Konya, Kültür Yolu Festivali rotaları arasında bugüne kadar en fazla Lezzet Noktası seçilen şehir oldu. Bu 53 nokta Türkiye'nin önemli şeflerinden Somer Sivrioğlu'nun ev sahipliğinde belirlendi. Sivrioğlu, bu sürecin zorluğuna değinerek, "Seçimlerimizi sadece 3 lezzetle sınırlandırmak oldukça zordu. Kentte denenmesi gereken sayısız özel tat ve yöresel ürün bulunuyor" ifadelerini kullandı. Sivrioğlu, Konya mutfağının öne çıkan değerleri arasında tandır böreği, furun kebabı ve etli ekmeğin yanı sıra, kişisel favorisi olan bamya çorbasının da önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör