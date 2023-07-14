Konya’ya hiç gitmedi: Evine gelen kağıtla şoka girdi!



Ceza karşısında itirazda bulunduğunu belirten Naziren Şen, "Dün işten çıkıp eve gittiğim zaman kapıda bir tebligat gördüm. Açıp baktığımda bayramın 1'inci günü yani 28 Haziran'da bir radar cezası yemişim. Hiç hayatım boyunca gitmediğim bir yerde Konya Ereğli yolunda bir ceza yemişim. Ben bayramın 1'inci günü değil Konya'ya gitmek, Sinop'tan dışarı çıkmadım. 951 TL bir radar cezası. Bunun için itirazda bulundum. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Ben yetkililerden cezamın iptal edilmesini ve bu durumlarda daha dikkatli olunmasını istiyorum" dedi.