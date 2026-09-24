Kooperatif mağdurlarından İZBB Başkanı Cemil Tugay’a tepki!

İzmir Büyükşehir Belediyesine güvenip kooperatife üye olan ve büyük mağduriyet yaşayan SS Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Üyelerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a cevaplaması için zor sorular yöneltildi. Mağdur üyeler adına yazılı açıklama yapan SS Gaziemir İş İnsanları Yapı Kooperatifi Başkanı Ali Alpyavuz, İZBB'nin aldığı kararlarla kooperatife üye 1500 ailenin taşeron konumuna getirildiğini öne sürdü.
NEDEN 2 FARKLI SÖZLEŞME?
Alpyavuz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Aynı belediye, aynı yıl, aynı şehirde iki farklı kooperatife neden iki farklı sözleşme modeli uyguladı? Neden İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlara "arsa payı satışı ve konut teslim", Vatandaşa "taşeronluk" modeli seçildi?" ifadelerini kullandı.
TÜM YÜK KOOPERATİF ÜYELERİNİN SIRTINA YÜKLENDİ
Farkın imzalanan sözleşmelerde somut bir şekilde görüldüğünü ifade eden Alpyavuz; "İZBB iştiraki Egeşehir sözleşmesinde bedel sabit ve tavanlı; inşaat, finansman ve gecikme riski Egeşehir A.Ş.'de. Yine bir başka belediye iştiraki olan İzbeton protokollerinde ise kooperatiften %6 kesin teminat istenmekte, binaların zamanında teslim edilmemesi hâlinde kooperatif üyelerine günlük ceza öngörülmekte. Neden çalışanlarınızın kooperatifi ile yapılan sözleşme şartları, İZBETON ile anlaşan 5 lokasyonda yaklaşık 1500 aile için uygulanmadı ? Neden 1500 aileyi taşeron konumuna getirdiniz; tüm inşaat yükünü, mali yükü ve hukuki belirsizlikleri kooperatif üyelerinin üzerine bıraktınız?" diye konuştu.
BELGELER ORTADA
Belgelerin ortada olduğunu belirten Ali Alpyavuz; "25 Şubat 2022 tarihli İzbeton protokolünde kooperatifimiz "Yüklenici" olarak tanımlandı. 13 gün sonra, 10 Mart 2022 tarihli yer teslim tutanağında ise kooperatifimizin karşısına tek bir kelime yazıldı: 'Taşeron' Aynı belediye, yedi ay sonra, 4 Ekim 2022'de, İBB çalışanlarının üyesi olduğu S.S. İzmir Emekçileri Konut Yapı Kooperatifi ile belediye şirketi Egeşehir A.Ş. arasında imzalanan sözleşmede kooperatifi "kooperatif" olarak tanımladı ve üyelerinin tek yükümlülüğünü yalnızca önceden belirlenmiş bedeli ödemek olarak belirledi. Ayrıca sözleşmeye göre, ahlaken değil, hukuken İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki sorumlu oldu. Şu anda da olması gerektiği gibi inşaatlar Egeşehir sorumluluğunda devam ediyor. Canı gönülden, mağdur olan tüm emekçi dostlarımızın en kısa zamanda evlerine kavuşmasını diliyoruz. Şimdi ise bizlerden yapılan tüm hataların ve yanlışların bedeli talep ediliyor" diye konuştu.
TEK HATAMIZ İZBB'YE GÜVENMEK
Tek hatası İzmir Büyükşehir Belediyesine güvenmek olan kooperatif üyelerinin hem para hem de zaman kaybederek bedel ödediğini belirten Alpyavuz: "Bugün gelinen nokta şu: İzmir 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 22.08.2024 tarihli bilirkişi raporuna göre inşaat %9,77 seviyesinde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, lisanssız konut kooperatiflerine anahtar teslim kat karşılığı inşaat verilmesini mevzuata uygun bulmayarak inşaatı durdurdu. 30 Mart 2026 tarihli Niyet Protokolü ile roller tersine çevrildi: İşi bundan sonra İzbeton yapacak, tamamlama bedelini ise üyeler 60 ay boyunca ödeyecek denildi. Ancak protokolde nihai tadil metninin imzalanması için öngörülen 15 Temmuz 2026 tarihi geçti. Hâlâ bir dönüş yok. Kooperatifimizin İzbeton ve İzmir Büyükşehir Belediyesi aleyhine açtığı dava, İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde sürüyor. Hukuki değerlendirmeyi yargı yapacaktır; ancak kamu kurumlarının hesap verme sorumluluğu mahkeme kararını beklemez." dedi.
İŞTE O SORULAR…
İZBB yetkililerine cevaplaması için sorular da yönelten Alpyavuz; "Kendi çalışanlarınızın kooperatifine uygun gördüğünüz sabit bedelli, hukuki güvenceli sözleşme modeli, aynı yıl 1500 vatandaşın üye olduğu 6 farklı kooperatife neden uygulanmadı? 1500 Ev Hayali Kuran Aileyi "taşeron" yapılmasına kimler izin verdi, göz yumdu? Protokol hazırlanırken bugünkü risklerin üyelere yükleneceği öngörüldü mü; öngörüldüyse üyeler bilgilendirildi mi? Kooperatifimizin Satış Ofisi, Broşür ve şantiyesinde her noktada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin logosu kullanılmışken, sonrasında kurulan kooperatiflerden İzmir Büyükşehir Belediyesi Logosunun kullanılmamasını istediniz mi ? O Tarihte neyi öngördünüz ? Öngördüğünüz şeye neden müdahale etmediniz ? Protokolde öngörülen Kontrol Teşkilatı kuruldu mu? Kurulduysa, inşaat %9,77'de kalırken hangi denetim raporları düzenlendi? Niyet Protokolü'ndeki 60 aylık tamamlama bedelinin neden tamamı kooperatif üyelerine yıkılıyor, gelinen noktada modeli kuran, denetleyen tarafların sorumluluğu yok mu ? Durdurma talimatından sonra 791 gün geçmesine rağmen neden inşaatımız hala duruyor, belirsizlikler devam ediyor. Talebimiz ve serzenişlerimiz şahıslara değil kurumlaradır. Kurumlarda devamlılık esastır . Parasını ödemiş vatandaşın bu soruları sorması siyaset değil, haktır. İzmir'de kamu kurumlarına duyulan güven, ancak mağduriyetlerin giderilmesiyle yeniden tesis edilebilir." İfadelerini kullandı.