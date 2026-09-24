Kooperatif mağdurlarından İZBB Başkanı Cemil Tugay’a tepki!

NEDEN 2 FARKLI SÖZLEŞME?

Alpyavuz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Aynı belediye, aynı yıl, aynı şehirde iki farklı kooperatife neden iki farklı sözleşme modeli uyguladı? Neden İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlara "arsa payı satışı ve konut teslim", Vatandaşa "taşeronluk" modeli seçildi?" ifadelerini kullandı.

TÜM YÜK KOOPERATİF ÜYELERİNİN SIRTINA YÜKLENDİ

Farkın imzalanan sözleşmelerde somut bir şekilde görüldüğünü ifade eden Alpyavuz; "İZBB iştiraki Egeşehir sözleşmesinde bedel sabit ve tavanlı; inşaat, finansman ve gecikme riski Egeşehir A.Ş.'de. Yine bir başka belediye iştiraki olan İzbeton protokollerinde ise kooperatiften %6 kesin teminat istenmekte, binaların zamanında teslim edilmemesi hâlinde kooperatif üyelerine günlük ceza öngörülmekte. Neden çalışanlarınızın kooperatifi ile yapılan sözleşme şartları, İZBETON ile anlaşan 5 lokasyonda yaklaşık 1500 aile için uygulanmadı ? Neden 1500 aileyi taşeron konumuna getirdiniz; tüm inşaat yükünü, mali yükü ve hukuki belirsizlikleri kooperatif üyelerinin üzerine bıraktınız?" diye konuştu.