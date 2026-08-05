Köpeğini gezdirmeye çıktı, 3 yerinden bıçaklandı

Olay, 19 Temmuz Pazar günü saat 23.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle birlikte pitbull cinsi köpeğini gezintiye çıkaran İsmet Ramazan Ş.'nin köpeği, Murat H.'nin terrier cinsi köpeğine saldırdı. Bunun üzerine Murat H., İsmet Ramazan Ş.'ye, 'Köpeğini tut, kontrol et' diyerek tepki gösterdi. Taraflar arasında tartışma çıktı.
PITBULL'UN SAHİBİ 3 YERİNDEN BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesi üzerine Murat H., İsmet Ramazan Ş.'yi vücudunun 3 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmet Ramazan Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TOPLAM 10 SUÇ KAYITLARI VAR
Gözaltına alınan Murat H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Murat H.'nin 6, İsmet Ramazan Ş.'nin ise 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.