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Giriş Tarihi: 5.08.2026 11:44

Köpeğini gezdirmeye çıktı, 3 yerinden bıçaklandı

Beyoğlu’nda İsmet Ramazan Ş.'nin (60) gezdirdiği pitbull cinsi köpek, Murat H.'nin (53) terrier cinsi köpeğine saldırdı. Çıkan tartışmada Murat H., İsmet Ramazan Ş.'yi vücudunun 3 yerinden bıçakladı. Yaralanan İsmet Ramazan Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Murat H. tutuklandı.

Semih KARA Semih KARA
Köpeğini gezdirmeye çıktı, 3 yerinden bıçaklandı
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Olay, 19 Temmuz Pazar günü saat 23.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle birlikte pitbull cinsi köpeğini gezintiye çıkaran İsmet Ramazan Ş.'nin köpeği, Murat H.'nin terrier cinsi köpeğine saldırdı. Bunun üzerine Murat H., İsmet Ramazan Ş.'ye, 'Köpeğini tut, kontrol et' diyerek tepki gösterdi. Taraflar arasında tartışma çıktı.

PITBULL'UN SAHİBİ 3 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat H., İsmet Ramazan Ş.'yi vücudunun 3 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmet Ramazan Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TOPLAM 10 SUÇ KAYITLARI VAR

Gözaltına alınan Murat H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Murat H.'nin 6, İsmet Ramazan Ş.'nin ise 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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Köpeğini gezdirmeye çıktı, 3 yerinden bıçaklandı
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