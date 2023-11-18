Köpek havlaması tüfekli bıçaklı kavgaya dönüştü

İstanbul Çekmeköy'de aynı binada altlı üstlü oturan Mehmet D.(44) ve Muhammet T.(34)'nin köpek kavgası duyanları şok etti. İddiaya göre uzun zamandır komşu olan ikilinin 10 Haziran 2023 günü apartmanda yaşadığı tartışma aniden silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü.



KÖPEK HAVLAMASI APARTMANI KARIŞTIRDI

Olay günü Muhammet T., evinde beslediği köpeğiyle oyun oynarken aniden duyduğu bağırma sesleriyle irkildi. İddiaya göre köpeğin havlama seslerinden rahatsız olan komşusu Mehmet D., duruma tepki gösterdi. Köpek havlamasından dolayı laf dalaşına giren komşuların tartışması kısa sürede hararetlendi.



BİRİNİN ELİNDE TÜFEK DİĞERİNİN ELİNDE BIÇAK

Mehmet D.'nin "Benim kim olduğumu biliyor musun, seni mahvederim" sözleriyle sinir krizi geçiren Muhammet T. mutfaktaki bıçağı alarak apartmana fırladı. Aynı esnada sinir krizi geçiren Mehmet D. de evindeki tüfeği alarak komşusunun yanına koştu. Hakaret ve küfürlerin havada uçuştuğu tartışma bir anda silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü.



KOMŞULARIN "HAVLAMA" DAVASI

Av tüfeğiyle havaya ateş etmeye başlayan Mehmet D., apartmanı inletirken deliye dönen Muhammet T. ise komşusuna bıçakla saldırdı. Mehmet D.'nin sıktığı kurşun Muhammet T.'yı sıyırdı. Tarafları komşuları ayırdı. Köpek yüzünden apartmanı birbirine katan komşuların kavgası davalık oldu. Savcılığa koşan ikilinin karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi olması sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.



KÖPEK UĞRUNA MAHKEMELİK OLDULAR

Bu kapsamda savcılık, iki tarafın da suçlu olduğuna kanaat getirdi. Şüphelilerden Mehmet D.'ye "Silahla tehdit" ve "Yaralama" suçlarından 10 yıl 3 aya kadar hapis, Muhammet T.'ye ise "Yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.