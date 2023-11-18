Haberler Yaşam Haberleri Köpek havlaması tüfekli bıçaklı kavgaya dönüştü
Giriş Tarihi: 18.11.2023 06:56 Son Güncelleme: 18.11.2023 07:00

Köpek havlaması tüfekli bıçaklı kavgaya dönüştü

Çekmeköy’de köpek havlaması yüzünden tartışan iki komşunun kavgası yargıya taşındı. Muhammet T.’nin evindeki köpeği havlayınca komşusu Mehmet D. havlama sesinden rahatsız oldu. Köpek yüzünden çıkan kavgada Muhammet T. bıçakla, Mehmet D. ise av tüfeğiyle birbirine saldırdı. Apartmanı toz duman eden kavgada iki adam da yaralanırken komşuların köpek kavgası mahkemelik oldu.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Köpek havlaması tüfekli bıçaklı kavgaya dönüştü

İstanbul Çekmeköy'de aynı binada altlı üstlü oturan Mehmet D.(44) ve Muhammet T.(34)'nin köpek kavgası duyanları şok etti. İddiaya göre uzun zamandır komşu olan ikilinin 10 Haziran 2023 günü apartmanda yaşadığı tartışma aniden silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü.


KÖPEK HAVLAMASI APARTMANI KARIŞTIRDI
Olay günü Muhammet T., evinde beslediği köpeğiyle oyun oynarken aniden duyduğu bağırma sesleriyle irkildi. İddiaya göre köpeğin havlama seslerinden rahatsız olan komşusu Mehmet D., duruma tepki gösterdi. Köpek havlamasından dolayı laf dalaşına giren komşuların tartışması kısa sürede hararetlendi.


BİRİNİN ELİNDE TÜFEK DİĞERİNİN ELİNDE BIÇAK
Mehmet D.'nin "Benim kim olduğumu biliyor musun, seni mahvederim" sözleriyle sinir krizi geçiren Muhammet T. mutfaktaki bıçağı alarak apartmana fırladı. Aynı esnada sinir krizi geçiren Mehmet D. de evindeki tüfeği alarak komşusunun yanına koştu. Hakaret ve küfürlerin havada uçuştuğu tartışma bir anda silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü.

KOMŞULARIN "HAVLAMA" DAVASI
Av tüfeğiyle havaya ateş etmeye başlayan Mehmet D., apartmanı inletirken deliye dönen Muhammet T. ise komşusuna bıçakla saldırdı. Mehmet D.'nin sıktığı kurşun Muhammet T.'yı sıyırdı. Tarafları komşuları ayırdı. Köpek yüzünden apartmanı birbirine katan komşuların kavgası davalık oldu. Savcılığa koşan ikilinin karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi olması sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

KÖPEK UĞRUNA MAHKEMELİK OLDULAR
Bu kapsamda savcılık, iki tarafın da suçlu olduğuna kanaat getirdi. Şüphelilerden Mehmet D.'ye "Silahla tehdit" ve "Yaralama" suçlarından 10 yıl 3 aya kadar hapis, Muhammet T.'ye ise "Yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Alman medyasında "skandal" hazımsızlık! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Eurofighter sorusuna çok net cevap: Bizi tehdit etmeyin!
Son dakika! Başkan Erdoğan: Bizim İsrail'e borcumuz yok! Borcu olanlar rahat konuşamıyor
İYİ Parti 9 ayda böyle çöktü: İstifa gerekçelerinin sonu gelmiyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bir zamanların en ünlü modeliydi! Görenler tanıyamıyor: "Kendime yaptığım en büyük kötülük..."
Özel'den tam destek alan HDP'liler tehditler savurdu! Ya Öcalan'a özgürlük...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Alman mevkidaşı Steinmeier ile Gazze'yi görüştü: Derhal ateşkes sağlanmalı
SON DAKİKA | İsrail'in 'Sözde Güvenli Bölge Önerisi'ne peş peşe tepkiler: Felaket reçetesi!
ABD'li yayın kuruluşundan büyük skandal! Emine Kavasoğlu, Gazze sınırındaki 40 günü anlattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Köpek havlaması tüfekli bıçaklı kavgaya dönüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA