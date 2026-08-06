Haberler Yaşam Haberleri Köpek kavgasında kan aktı
Giriş Tarihi: 6.08.2026

Köpek kavgasında kan aktı

Köpek kavgasında kan aktı
  • ABONE OL
Beyoğlu'nda İsmet Ramazan Ş.'nin (60) eşiyle birlikte gezdirdiği pitbull cinsi köpek, Murat H.'nin (53) terrier cinsi köpeğine saldırdı. 19 Temmuz Pazar günü saat 23.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde yaşanan olayda taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Murat H., İsmet Ramazan Ş.'yi vücudunun 3 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan İsmet Ramazan Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Murat H. tutuklandı. Murat H.'nin 6, İsmet Ramazan Ş.'nin ise 4 suç kaydı olduğu öğrenildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BEYOĞLU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Köpek kavgasında kan aktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA