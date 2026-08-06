Köpek kavgasında kan aktı

Beyoğlu
'nda İsmet Ramazan Ş.'nin (60) eşiyle birlikte gezdirdiği pitbull cinsi köpek, Murat H.'nin (53) terrier cinsi köpeğine saldırdı. 19 Temmuz Pazar günü saat 23.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde yaşanan olayda taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Murat H., İsmet Ramazan Ş.'yi vücudunun 3 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan İsmet Ramazan Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Murat H. tutuklandı. Murat H.'nin 6, İsmet Ramazan Ş.'nin ise 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.