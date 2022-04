Köpek sahibi komşuya ‘huzur bozma’ cezası

Evinde köpek besleyenlere kötü haber... İstanbul Şişli'de yaşayan avukat Kerem Ö., üst komşusu Ali C.'nin evinde beslediği iki adet Pug cinsi köpeğin çıkardığı seslerden rahatsızdı. Komşusunu bu konuda defalarca uyardı. Ancak iddiaya göre, komşu Ali C., Kerem Ö.'yü dikkate almadı, sözlerini de duymazdan geldi. Özellikle geceleri uyumadan önce yatak odalarında köpek gürültüsünden rahatsız olan Kerem Ö., karakola giderek komşusundan şikâyetçi oldu. Kerem Ö., gece saat 00.30 sıralarında defalarca rahatsız eden seslerle karşı karşıya kalmasına rağmen hiçbir önlem alınmadığını ifade etti. Ali C.'nin yatak odalarının üzerinde kasıtlı olarak gürültü çıkardığını iddia eden avukat, komşularının cezalandırılmasını talep etti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan 55 yaşındaki Ali C., evinde 2 adet Pug cinsi köpek beslediğini, ağırlıklarının 5 ila 7 kilogram arasında değiştiğini, komşusunun gürültü nedeniyle kendisini 7 kez şikâyet ettiğini söyledi. Köpeklerini, komşuların rahatsız olmaması için özellikle salonda beslediğini vurgulayan Ali C., apartmanın neredeyse 60 yıllık olduğunu bu nedenle gürültüye engel olamadıklarını belirtti. Savcılık olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda Ali C. hakkında "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan Ali C., olayda bir kusurunun olmadığını ifade etti. Mahkeme, yapılan yargılama sonunda Ali C.'nin üzerine atılı suçu işlediğini belirterek 2 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.