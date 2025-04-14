Köpek saldırısında Ölen Sevda Özkaya İle İlgili Şanlıurfa valilik soruşturma başlattı

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerden kaçarken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Harran Üniversitesi öğrencisi Sevda Özkaya için Şanlıurfa Valiliği başsağlığı mesajı yayımladı. Valilik, olayla ilgili çok yönlü bir soruşturmanın başlatıldığını ve sürecin yakından takip edildiğini duyurdu. Valilik yaptığı açıklamada, 12 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen trajik olayın tüm şehri derinden üzdüğü vurgulandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğrencisi Sevda Özkaya, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışırken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç öğrenci kurtarılamadı.

Açıklamada,"İlimizde sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu konusunda sürdürülen çalışmaların, bu acı olayın ardından hızlandırılacağı" ifade edilirken, Valilik koordinasyonunda yürütülen süreçlerin titizlikle devam edeceği belirtildi. Valilik, "Hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaşanan bu elim olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma, Valiliğimizce yakından takip edilmektedir" sözleriyle kamuoyuna bilgi verdi.

ÖGRENCİLER ENDİŞELİ

Aparta kalan örgenciler endişelerini dile getirerek, Biz sürekli başıboş köpeklerle karşılaşıyoruz özelikle karanlık çöktüğü zaman köpekler yolumuzu kesiyor okula giderken okuldan çıkarken başıboş köpekleri görünce yolumuzu değiştirmek zorunda kalıyoruz arkadaşımızı kaybettik çok üzgünüz. Yetkililer bir an önce başıboş köpeklerin toplatılmasını istiyoruz, yoksa bizimde sonumuz arkadaşımız gibi olur arkadaşımızın ölümü psikolojimizi bozdu, çok iyi bir insandı" diye konuştular. Sevda Özkaya'nın arkadaşı Berfin Reyhan Kırmızıgül de, "Biz akşam şehir merkezinden gelirken otobüsten indikten sonra köpeklerin saldırısına uğradıklarını söyledi , "Otobüsten inince köpekler bize saldırdı. Biz başka tarafa koştuk, o ana yola çıktı. Tekrar yanımıza gelmeye çalıştığında da araç çarptı. Çok üzgünüz başıboş köpeklerin toplatılmasını istiyoruz okula giderken gelirken sürekli korku içerisindeyiz hepimiz arkadaşımızın kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz " dedi.

KÖPEKLERİ SİZ YAKALAYIN BİZ GÖTÜRELİM

Apart işletmecisi İsa Sezer, "Genç kızımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz çok iyi bir insandı. Biz işletme olarak sürekli başı boş köpeklerin toplatılmasını istedik, şikayet ettik bize söylenen siz köpekleri yakalayın biz gelip götürelim diyorlar biz nasıl köpekleri yakalayalım köpekler bizi parçalar. Öğrencilerimiz sürekli korku içerisindeler bir an önce başı boş köpeklerin toplatılmasını istiyoruz" dedi.

AİLELERİ KORKU SARDI

Şanlıurfalı vatandaşlar, "Başıboş köpeklerin halen şehir merkezinde sokaklarda dolaşmaya devam ediyor çocuklarımız sokağa çıkmaz oldular, bir genç kızımızı kaybettik. Çocuklarımızı okula gönderirken endişe ediyoruz bir an önce şehir merkezinde başıboş olan köpeklerin toplatılmasını istiyoruz" diye konuştular.