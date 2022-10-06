Haberler Yaşam Haberleri Köpek yüzünden çıkan kavgada boğazı kesildi
Giriş Tarihi: 6.10.2022 09:25 Son Güncelleme: 6.10.2022 09:50

Köpek yüzünden çıkan kavgada boğazı kesildi

İzmir’de yaşayan Koray Yüksel (48) parkta köpek yüzünden bir grup ile tartıştı. Çıkan kavgada karşı gruptaki bir kişi kırdığı cam şişe ile Yüksel’in boğazını kesti. Ağır yaralanan Yüksel tedavi altına alınırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Köpek yüzünden çıkan kavgada boğazı kesildi

İzmir'in Karabağlar ilçesi Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda önceki gün gece saat 23.45 sıralarında meydana gelen olayda, Koray Yüksel, iddiaya göre köpek yüzünden parktaki bir grup ile tartıştı. Grupta bulunan bir kişi kırdığı cam şişe ile Yüksel'e saldırdı. Arbede sırasında Yüksel'in boğazı kesildi. Yüksel kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler köpeği de alarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri parka geldi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan Yüksel'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Yüksel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavga ile ilgili çalışma başlatan polis, parkta bulunanların ifadelerine başvurduktan sonra şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve taşeron işçi düzenlemesi açıklaması: Bakan Vedat Bilgin tarihi duyurdu!
SON DAKİKA: Bakan Akar'dan Yunanistan talimatı: Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz talimatlandırıldı, geri adım atmak yok
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 İstanbul’da metro, metrobüs, otobüs, İETT, vapur, Marmaray toplu taşımalar ücretsiz mi, bedava mı olacak?
Aile Destek Programı 850-1250 TL ödeme ne zaman yatacak, yattı mı? Aile Destek Programı Paketi (sosyal yardım) başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?
Başkan Erdoğan'ın başörtüsü için Anayasa hamlesi CHP'de moralleri bozdu! Engin Özkoç'un yüz ifadesi dikkat çekti
SON DAKİKA | Komadaki yaşlı kadına eziyette flaş gelişme! Bakan Koca duyurdu: Özel Bayındır Hastanesi'nin faaliyetleri durduruldu
CHP’de panik! Bir günde maskeleri düştü
Ziraat Bankası ekim ayı emekli promosyon ödemesi için yeni rakamlar! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?
Sigaraya zam mı geldi? Son sigara zammı sonrası 6 Ekim sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
CHP'de 'başörtüsü' kavgası! Kılıçdaroğlu'nun teklifi partiyi ikiye böldü!
ARKADAŞINA GÖNDER
Köpek yüzünden çıkan kavgada boğazı kesildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA