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Giriş Tarihi: 17.12.2023

Köpek yüzünden silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Köpek yüzünden silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi Bulut Sokak'taki 2 katlı evde meydana gelen olayda, Yakup Uygun ve Umutcan Ayaz, arkadaşları Ş.B. (32) ve U.K.'nin (40) evine misafirliğe gitti. Evin bahçesinde bulunan, Ş.B.'ye ait 'Cane Corso' cinsi köpek, Uygun ve Ayaz'a saldırdı. İki arkadaş köpeğe taş atıp uzaklaştırmaya çalıştı. Köpeğe taş atıldığını gören evdeki Ş.B. ve U.K. ile dışarıdaki Uygun ve Ayaz arasında tartışma çıktı. Bu sırada Ş.B. ve U.K., av tüfeği ve tabanca ile Uygun ve Ayaz'a ateş açtı. Uygun göğsünden, Ayaz ise sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakup Uygun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uygun'un cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Umutcan Ayaz'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, Ş.B. ve U.K.'yi gözaltına aldı. DHA

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Köpek yüzünden silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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