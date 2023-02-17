Köpekler Ne Yer, Ne İle Beslenir? Yetişkin ve Yavru Köpekler Mama Dışında En Çok Neyi Sever?

Köpekleri yemek yerken dikkatle izlediyseniz ne kadar hızlı yediğine şaşırmış olabilirsiniz. Ancak köpeklerin sindirimi, yemek mideye ulaştığında başladığından yemekleri çiğnemek için çaba sarf etmelerine gerek kalmaz. Sivri dişleri parçalamak için değil direk yutmalarına izin verecek bir yapıya sahiptir. Köpekler bu özelliği ile insanlardan tamamen farklı olsalar da beslenme konusunda insana benzer temel gıda maddeleri yağlar, karbonhidratlar ve özellikle de hayvansal proteinleri içerir. Köpeklerin yaşamlarını daha sağlıklı devam ettirebilmesi için beslenmenin önemi çok büyüktür. Öyleyse köpek nasıl beslenir? Köpekler ne yer? Köpek nasıl bakılır? İşte yanıtları...

KÖPEKLER NE YER?

Birçok evcil hayvan sahipleri köpeklerin ne yediği hakkında net bir bilgiye sahip olmak ister ve bunun için çeşitli araştırmalar da bulunur. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi köpekler temel gıda maddelerine ihtiyaç duyar ve her zaman kaliteli köpek mamaları yemeleri gerekir. Ancak birçoğumuz sevimli dostlarımıza kendi yemeklerimizden verme konusunda ısrarcı olabiliriz fakat bu konuda dikkatli olmalı ve en önemlisi de köpeklerin mama dışında neler yiyebileceği hakkında gerekli bilgiye sahip olmamamız gerekir. Köpek maması dışında onlara verebileceğiniz diğer besinleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Et

Tavuk

Balık

Hindi

Süt

Yumurta

Peynir

Muz

Elma

Domates

Brokoli

Köpeklere ekmek verilir mi diye merak ediyorsanız, sade beyaz ya da tam tahıllı ekmekleri nadir olarak verebilirsiniz. Ancak köpeğinize zarar verecek kuru üzüm, sarımsak gibi çeşitli lezzetlendiricilerin olmadığından emin olmanız gerekir. Köpekler makarna yer mi sorusunun yanıtı ise; karaciğer rahatsızlığı bulunmayan köpeklere zarar vermediği yönündedir. Ancak köpeğinize sürekli makarna vermek, yemek yeme düzenini bozacağından ve besin değeri açısından çokta önemli olmadığından aşırıya kaçılmaması gerekir ancak ara sıra makarna vermenin bir sakıncası bulunmaz.

KÖPEKLER NASIL BESLENİR, EN ÇOK NEYİ SEVER?

Köpeğinizi diyet listesini zenginleştirdiğinizde daha iyi ve hızlı gelişecektir. Ancak beslenme kadar önemli olan diğer bir konu ise günlük su miktarıdır. Uzmanlara göre bu oran köpeklerin yedikleri gıdaların 2,5 katı olarak tavsiye edilir. Özellikle hamile köpeklerin beslenme ve su ihtiyaçları da arttırılabilir.

Köpekler mamalarının dışında en çok hiç kuşkusuz et yemekten hoşlanırlar. Ayrıca, pirinç, muz sevdiği yiyecekler arasındadır.

Köpek beslenmesinde en çok dikkat edilmesi gerekenlerden biri de çikolata ve şeker içerikli besinlerden kaçınılması gerektiğidir. Çikolatalar köpekler için adet zehir saçmaktadır. Köpeğiniz çikolata yediği takdirde Pancreatitis adında bir hastalıkla karşı karşıya kalabilir ve bu durum uzun soluklu bir hastalığın pençesine yakalanma riski demektir.

YAVRU KÖPEK NE YER?

Yavru köpeğiniz için satın aldığınız köpek mamalarının paketinde cinsleri ve yaşlarına uygun miktarlar bulunur. Buradan bakarak beslenmelerine devam etmelerini sağlayabilirsiniz. Ayrıca başlarda yavru köpeğinizin yiyeceklerini biraz ıslatarak yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle özellikle sütten kesilmemiş küçük ırk yavru köpeğinizin daha kolay çiğnemesini sağlamış olacaksınız. Bu dönemde köpeği sık sık beslemek gelişimi açısından önemlidir. Su kabının içerisinde her zaman temiz su bulundurmanız da oldukça önemlidir.

KÖPEK NASIL BAKILIR?

Köpek besleyecekler köpek bakımı konusunda da detaylara önem vermelidirler. Barındıkları alanların uygun olması, hareket edebileceği ortamların bulunması ve temizliği konusunda sahiplerine büyük sorumluluklar düşer.

Köpeğinizin yaşam alanı olan kulübenin temizliğinin sağlanması gerekir. Her gün minderi dışarı alınarak toz ve kirden arındırılmalı, ıslak olan minderle kurusu yer değiştirilmeli ve ortamın ve çevresinin hijyeni sağlanmalıdır. Ayrıca 15-20 günde bir parazitlere karşı ilaçlama yapılması önerilir. Vücut temizliği ve bakımı için yumuşak bir fırça ile tüyleri taranmalıdır. Bu sayede daha bakımlı tüylere ve sağlıklı bir cilde sahip olabilirler. Bu tarama yöntemi ile masaj etkisi yaratabilir ve toz ve zararlı maddelerin deriden uzaklaşması sağlayabilirsiniz. Tırnak bakımı yaparken fazla derinden olmamak kaydıyla tırnakların kesilmesine özen gösterilmelidir. Bu kolay bir işlem olmakla birlikte kanama gibi olası durumları önlemek için dikkat edilmesi gerekir. Bunun için papağan gagası olarak isimlendirilen bir makas kullanılabilir ya da manikür pensi tercih edilebilir. Temizliği ve banyosu için gövdesi ıslatılır ve şampuan dökülerek vücudu köpürtülür. Daha sonra parmak uçları ile kirlerin kabartılması sağlanır. Ardından su ile kir ve şampuan kalıntıları temizlenerek köpeğin banyosu yapılmış olur. Egzersiz ve geziler köpeklerin daha sağlıklı ve neşeli olmaları için önemlidir. Bahçede gezdirerek doğal ortamla buluşturabilir onlarla güzel ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Ancak özellikle narin köpekleri dışarı çıkarırken hava koşullarını göz önünde bulundurmanızda fayda bulunur.

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