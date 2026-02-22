Köpekten kaçarken otobüs çarptı

Trabzon
'da başıboş sokak köpeğinin saldırısından kaçmak isterken panikle yola atladığı sırada, halk otobüsünün çarptığı üniversiteli Cennet Nesibe Gül (21) ağır yaralandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi
(KTÜ) Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Cennet Nesibe Gül, önceki gün yurda gitmek istediği sırada kaldırımda yürürken başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Panikle kaçmaya çalışan genç kız, yola atladı. Bu sırada seyir halindeki belediye otobüsü Gül'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen öğrenci ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kızın beyin kanaması geçirdiği, kalça kemiğinde kırık, akciğer travması ile karaciğer ve dalak yaralanmaları bulunduğu öğrenildi. Ameliyata alınan Gül'ün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kahramanmaraş'tan gelen ailenin hastanede endişeli bekleyişi sürüyor.