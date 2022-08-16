"ZİHİNSEL VE FİZİKSEL OLARAK HAZIRIZ"

Trabzonspor'un başında 21 ayı geride bıraktığını aktaran Avcı, "Sürecimiz devamlı üstüne koyarak gidiyor. Bu sene lige başlarken de geçen senenin şampiyona olarak, süper kupayı alarak ve son 3 resmi karşılaşmasına gol yemeden giden ve özgüveni olan bir takımız. Avrupa'da oynanan her maçın zorlukları fazladır. Biz zihinsel ve fiziksel olarak buna her şekilde hazırız. Umarım ülke ve Trabzonspor futbolu adına, uzun aradan sonra Şampiyonalar Ligi'nin müziğini tekrar Trabzon'da dinletmek adına bunu burada gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.