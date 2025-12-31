Köprü ve otoyollara vatandaş bütçesine göre artış! Bakan Uraloğlu yeni listeyi açıkladı

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerinde ticari ve özel araç sahiplerini yakından ilgilendiren değişim hayata geçti. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında özel şirketlerce işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinde 2026 yılı için güncellemeye gidildi.

1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 18 Mart Çanakkale Köprüsü geçiş ücretinde yüzde 18,75 ile 25,93 aralığında artış yaşandı.

OTOYOL VE KÖPRÜ ÜCRETLERİ VATANDAŞIN BÜTÇESİNE GÖRE DÜZENLENDİ

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Uraloğlu şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında, 2026 yılında vergi ve harçlar yeniden değerleme oranının altında tutulmuştur. Bu karar doğrultusunda otoyol ve köprü geçiş ücretlerini, vatandaşlarımızın bütçesini gözeterek güncelledik.

Daha önce yüzde 18,75 ile 38,98 arasında öngörülen artış oranlarını; yeni düzenlemeyle yüzde 18,75 ile 25,93 aralığında sınırlandırdık.

Bu gece yarısı saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamaya göre;

🔹 Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından işletilen otoyol ve köprülerde artış oranını %25,49 olarak belirledik,

🔹 Kamu-Özel İşbirliği projelerinde ise artış oranlarını %18,75 – %25,49 aralığında tuttuk.

Vatandaşlarımızın refahını önceleyen, ulaşımda erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği esas alan bu düzenlemenin aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."