Haberler Yaşam Haberleri Köprü ve otoyollara vatandaş bütçesine göre artış! Bakan Uraloğlu yeni listeyi açıkladı
Giriş Tarihi: 31.12.2025 12:51

Köprü ve otoyollara vatandaş bütçesine göre artış! Bakan Uraloğlu yeni listeyi açıkladı

Yeni yılda Karayolları Genel Müdürlüğüne ve Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında işletilen köprü ve otoyollar için yeni yılda yapılacak zam oranı belli oldu. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu güncellemenin, "vatandaşın bütçesinin gözetildiğini" söyledi. Uraloğlu köprü ve otoyollar için yeni listeyi de açıkladı.

Köprü ve otoyollara vatandaş bütçesine göre artış! Bakan Uraloğlu yeni listeyi açıkladı
  • ABONE OL

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerinde ticari ve özel araç sahiplerini yakından ilgilendiren değişim hayata geçti. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında özel şirketlerce işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinde 2026 yılı için güncellemeye gidildi.

1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 18 Mart Çanakkale Köprüsü geçiş ücretinde yüzde 18,75 ile 25,93 aralığında artış yaşandı.

OTOYOL VE KÖPRÜ ÜCRETLERİ VATANDAŞIN BÜTÇESİNE GÖRE DÜZENLENDİ

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Uraloğlu şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında, 2026 yılında vergi ve harçlar yeniden değerleme oranının altında tutulmuştur. Bu karar doğrultusunda otoyol ve köprü geçiş ücretlerini, vatandaşlarımızın bütçesini gözeterek güncelledik.

Daha önce yüzde 18,75 ile 38,98 arasında öngörülen artış oranlarını; yeni düzenlemeyle yüzde 18,75 ile 25,93 aralığında sınırlandırdık.

Bu gece yarısı saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamaya göre;
🔹 Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından işletilen otoyol ve köprülerde artış oranını %25,49 olarak belirledik,
🔹 Kamu-Özel İşbirliği projelerinde ise artış oranlarını %18,75 – %25,49 aralığında tuttuk.

Vatandaşlarımızın refahını önceleyen, ulaşımda erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği esas alan bu düzenlemenin aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

2026 KGM ve YİD köprü ve otoyol ücretleri şu şekilde:

Köprü / Otoyol Mevcut Ücret (TL) 01 Ocak 2026 Ücreti (TL) Artış Oranı
Osmangazi Köprüsü 795 995 %25,16
1915 Çanakkale Köprüsü 795 995 %25,16
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 95 %18,75
KMO YSS Otoyolu (Odayeri–Paşaköy, köprü hariç) 330 415 %25,76
KMO Avrupa Otoyolu (Kınalı–Odayeri) 175 220 %25,71
KMO Anadolu Otoyolu (Kurtköy–Akyazı) 405 510 %25,93
Gebze–Orhangazi–İzmir Otoyolu (köprü hariç) 1.170 1.470 %25,64
Menemen–Aliağa–Çandarlı Otoyolu 165 205 %24,24
Çanakkale Otoyolu (köprü hariç) 215 270 %25,58
Ankara–Niğde Otoyolu 590 740 %25,42
Aydın–Denizli Otoyolu 400 500 %25,00
Avrasya Tüneli 225 280 %24,44

Köprü / Otoyol Mevcut Ücret (TL) 01 Ocak 2026 Ücreti (TL)
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 47 59
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 47 59
Anadolu Otoyolu (Akıncı–Çamlıca) 269 338
Avrupa Otoyolu (Mahmutbey–Edirne) 134 168
Çukurova Otoyolu (Niğde–Mersin–Adana Batı) 157 197
Çukurova Otoyolu (Adana Doğu–Gaziantep Batı) 81 102
Çukurova Otoyolu (Gaziantep Doğu–Şanlıurfa) 81 102
İzmir–Aydın Otoyolu 58 73
İzmir–Çeşme Otoyolu 42 53
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Köprü ve otoyollara vatandaş bütçesine göre artış! Bakan Uraloğlu yeni listeyi açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz