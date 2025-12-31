Köprü ve otoyollara yeni tarife

Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.
Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı köprü ve otoyollarda geçiş ücretlerine zam geldi. Yeni tarifeye göre 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde otomobiller için tek yön geçiş ücreti 59 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise 95 TL oldu. Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerinde otomobil geçiş ücreti 995 TL olarak belirlendi.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücretleri, araç sınıflarına göre şöyle belirlendi:
Otomobiller: 59 TL
Minibüs/Otobüs: 75 TL
3 Akslı Araçlar: 168 TL
4 ve 5 Akslı Araçlar: 333 TL
6 ve üzeri akslı araçlar: 440 TL
Motosikletler: 25 TL
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜCRETLERİ
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde otomobil ve diğer araç sınıfları için geçiş ücretleri:
Otomobiller: 95 TL
Minibüs / Otobüs: 125 TL
3 Akslı Araçlar: 235 TL
4 ve 5 Akslı Araçlar: 595 TL
Ağır Vasıtalar: 740 TL
Motosikletler: 65 TL
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ
Otomobiller: 995 TL
Minibüs / Otobüs: 1.590 TL
3 Akslı Araçlar: 1.890 TL
4 ve 5 Akslı Araçlar: 2.505 TL
Ağır Vasıtalar: 3.165 TL
Motosikletler: 695 TL
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ
Otomobiller: 995 TL
Minibüs / Otobüs: 1.245 TL
3 Akslı Araçlar: 2.240 TL
4 ve 5 Akslı Araçlar: 2.490 TL
Ağır Vasıtalar: 3.755 TL
Motosikletler: 250 TL
ANADOLU OTOYOLU İSTANBUL-ANKARA ÜCRETİ
1 Ocak 2026 itibarıyla Anadolu Otoyolu'nda İstanbul–Ankara güzergahında otomobiller için geçiş ücreti 338 TL olarak belirlendi.
YENİ ÜCRETLER 1 OCAK 2026 İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK
Karayolları Genel Müdürlüğü ve KÖİ projeleri kapsamında yapılan zamlarla, köprü ve otoyol kullanıcıları 2026 itibarıyla bu güncel ücret tarifeleri üzerinden ödeme yapacak. Bakanlık, vatandaşların güncel ücretleri ve ödeme seçeneklerini Karayolları resmi web sitesi ve mobil uygulama üzerinden takip edebileceğini açıkladı.