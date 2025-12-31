Köprü ve otoyollara yeni tarife

Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı köprü ve otoyollarda geçiş ücretlerine zam geldi. Yeni tarifeye göre 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde otomobiller için tek yön geçiş ücreti 59 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise 95 TL oldu. Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerinde otomobil geçiş ücreti 995 TL olarak belirlendi.