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Giriş Tarihi: 18.09.2026 15:36

Köprüden çaya uçan 19 yaşındaki motosikletli Yiğit Dursun öldü

Aydın’ın Çine ilçesinde Zamına Köprüsü’nden çaya uçan motosikletin sürücüsü 19 yaşındaki Yiğit Dursun Yüksel hayatını kaybetti. Yiğit’in ölümü ilçede büyük üzüntüye neden olurken, talihsiz gencin MHP Çine İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Namık Yüksel’in oğlu olduğu öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Köprüden çaya uçan 19 yaşındaki motosikletli Yiğit Dursun öldü
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Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Çine'nin Umurköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yiğit Dursun Yüksel'in kullandığı motosiklet, Zamına Köprüsü'nden çaya uçtu. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yüksel, ilk müdahalesinin ardından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Yüksel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yiğit Dursun Yüksel'in MHP Çine İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Namık Yüksel'in oğlu olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Genç sürücü Yiğit Dursun Yüksel'in ölümü ilçeyi yasa boğdu.

#AYDIN

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Köprüden çaya uçan 19 yaşındaki motosikletli Yiğit Dursun öldü
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