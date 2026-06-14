Köprüden düşen araçta iki kardeş yaşamını yitirdi

Yozgat
'ın Yerköy ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 2 kardeş yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. M.A'nın (50) kullandığı 40 ABK 139 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Kördeve köyü mevkiinde köprüden düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan N.A.'nın (15) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan H.A. (45), H.A. (12) ve E.N.A. (9), ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölen N.A.'nın kardeşi E.N.A. da hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ailenin ilçeden köylerine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.