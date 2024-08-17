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Giriş Tarihi: 17.8.2024 16:57

Köprüden düşen TIR'ın şoförü öldü

Malatya'da köprüden düşen TIR'ın şoförü Yakup Çiftçi (28) yaşamını yitirdi.

DHA
Köprüden düşen TIR’ın şoförü öldü

Kaza, öğle saatlerinde Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Çiftçi'nin kontrolünü yitirdiği 80 ADJ 074 plakalı saman yüklü TIR, köprüden düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Yakup Çiftçi'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Dorsenin köprüde asılı kaldığı TIR'daki samanlar yola savrulurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Köprüden düşen TIR'ın şoförü öldü
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