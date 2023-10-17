Köprülü Kanyon Nerede ve Nasıl Gidilir? Antalya Köprülü Kanyon Milli Parkı Giriş Ücreti Var Mı, Ne Zaman Gidilir?

Doğal ve tarihi güzellikleri iç içe görmeyi sevenler için Köprülü Kanyon nerede ve nasıl gidilir sorusu merak uyandırıcıdır. Köprüçay Nehri ile Selge arasındaki kanyon, 1973 yılında Milli Park statüsü kazanmıştır. 366.140 dekarlık alan üzerinde bulunan park, 14 kilometre uzunluğundadır ve 100 metreyi aşan bir duvarı bulunur. Yola çıkmadan önce, Antalya Köprülü Kanyon Milli Parkı giriş ücreti var mı ve ne zaman gidilir mutlaka araştırılmalıdır.

Köprülü Kanyon Nerede ve Nasıl Gidilir?

Akdeniz'in en büyük milli parklarından biri olan Köprülü Kanyonu, Antalya'ya bağlı Manavgat ilçesinin Bozyaka mahallesinde bulunur. Manavgat'a 50 kilometre, Alanya'ya 114 km, Antalya il merkezine ise 85 km uzaklıktadır. Antalya ile Manavgat'tan kalkan otobüslerle buraya varmak mümkündür. Özel aracıyla Serik ve Manavgat tarafından gidenleri ise Bozyaka Bucağı'nda, "Köprülü Kanyon" tabelası karşılar. Burada, hem sağ hem de sol taraf Olukköprü'ye çıkar. Bu konumdan sonra arabayla daha fazla ilerlemek mümkün değildir. Öte yandan, 515, AF04, AF04A, CV67, KPZ83, MC58, MF40, TC16, VC59 otobüs hatları ve T1A tramvayı ile kolayca gidilebilir.

Antalya Köprülü Kanyon Milli Parkı Giriş Ücreti Var mı?

Köprüçay Nehri ve Selge Antik Kenti bölgesinde bulunan bölge, 14 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun kanyonlarından biridir. Sedir ormanları ve peri bacalarını anımsatan doğal oluşumları ile dikkat çeker. Köprü Çayı'nın oksijen oranı yüksek olması nedeniyle bol miktarda alabalık bulunur. Hayvan çeşitliliği bakımından zengin olan park alanı, doğal ve tarihi güzelliklere aynı anda ev sahipliği yapar. Selge Antik Kenti'nden kalma tiyatro, agora, Zeus ve Artemis tapınakları, su kemerleri ile sarnıçlar bulunur. Bu eşsiz güzellikleri görmek için herhangi bir giriş ücreti talep edilmemektedir. Rafting turlarının da yapıldığı parkı ziyaret etmek için en ideal zaman dilimi, Mayıs ve Eylül arasıdır.