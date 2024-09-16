Köprüyü kilitleyen düğün konvoyuna para cezası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düğün konvoyu oluşturarak trafik akışını engelleyen 3 sürücüye ceza kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Eylül Pazar günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilleriyle düğün konvoyu oluşturup trafik akışını engelleyen sürücülerin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, konvoydaki 34 HE 1179 plakalı otomobilin sürücüsünün B.G., 34 GEK 035 plakalı otomobilin sürücüsünün E.K, 34 CUK 930 plakalı aracın sürücüsünün de E.Ş. olduğunu belirledi. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca B.G. ve E.Ş'ye toplam 4 bin 140 lira, E.K'ya ise 31 bin 159 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü B.G, ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Çengelköy Polis Merkezine teslim edildi.