Kopya cinayet

Halil Falyalı suikastının yankıları sürerken, saldırının tarzı “Kumarhaneler Kralı” lakabıyla bilinen Ömer Lütfi Topal’ın 1996’da Kalaşnikof’la taranarak öldürülmesine benzetildi
KKTC'de otel ve kumarhane işleten 53 yaşındaki Halil Falyalı, Girne'deki otelinden eşi Özge Falyalı ve üç çocuğuyla evine doğru giderken Çatalköy bölgesinde, yolunu kesen bir otomobilden inen saldırganların suikastında şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldürüldü. Olay bölgesinde 4 ayrı güvenlik kamerası bulunduğu, bunlardan 3'ünün çalışmadığı belirlendi.
SÖYLEMEZ'İ İŞARET EDİYOR
Cinayet güzergâhında bir otomobil tespit edilmiş ve Ömer Tunç gözaltına alınmıştı. Tunç'un kullandığı kiralık aracın İstanbul'da gözaltına alınan "Söylemez Kardeşler" çetesinin lideri Mustafa Söylemez tarafından kiralandığı ortaya çıktı. Söylemez'in ayrıca saat 19.00 sıralarında işlenen cinayetten 9 saat sonra gece 04.15'te Lefkoşa Ercan Havalimanı'ndan İstanbul'a uçakla döndüğü belirlendi. Falyalı-Söylemez arasındaki telefon trafiği de cinayette Söylemez kardeşler parmağı ihtimalini güçlendirdi. İstanbul'da, Mustafa Söylemez ile birlikte gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili soruşturmanın yürütülmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Türkiye'de gözaltına alınan isimlerin KKTC'ye teslim edilmeden gelen bilgiler doğrultusunda soruşturmasının Türkiye'de yapılacağı öğrenildi.
BİRE BİR AYNI YÖNTEM
Otel, casino, sanal bahis gibi karanlık birçok faaliyeti bulunan Falyalı'nın öldürülmesi akıllara "Kumarhaneler Kralı" Ömer Lütfi Topal cinayetini getirdi. 28 Temmuz 1996 gecesi, Falyalı gibi tam da evine ulaşmak üzereyken Kalaşnikof'lu iki kişi tarafından çapraz ateşe tutulan Ömer Lütfi Topal cinayeti ile Falyalı cinayeti arasındaki benzerlik neredeyse cinayetlerin bire bir kopya yöntemle işlendiğini gösterdi. Topal cinayetinde saldırganlar Kalaşnikofları olay yerinde bırakarak kaçtı. Falyalı cinayetinde ise polis 50'den fazla boş kovan buldu. Bu arada saldırıda yaşamını yitiren şoför Murat Demirtaş, dün Ankara'da toprağı verildi.
KKTC'DEN EKİP GELECEK
KONUYLA ilgili Kıbrıs'tan bir ekibin Ankara'ya geleceği ve soruşturma ile ilgili koordinasyon sağlanacağı belirtildi. EGM Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda ortak değerlendirmede bulunacak olan ekibin, soruşturmayla ilgili bazı belge ve delilleri de getireceği iddia edildi. Balistik, data incelemelerinin çok yönlü araştırmasının devam ettiği DNA, el swap örneklerinin de incelenmek üzere bugün Türkiye'ye gönderileceği belirtildi. EMİR SOMER / SABAH