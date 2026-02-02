Kopya maille 45 milyonluk vurgun

İstanbul'da dolandırıcılar, bir saat firmasının temsilcisine ait mail adresini birebir kopyalayarak muhasebe birimini hedef aldı. Şüpheliler, firma yetkilisinin e-posta adresini taklit ederek muhasebe birimine sahte bir fatura ve ödeme talimatı gönderdi. Mailin ve faturanın gerçekliğine inanan muhasebe yetkilileri, sözde bir firma adına 45 milyon değerinde tam 870 bin 500 Euro gönderdi. Durumun fark edilmesi üzerine savcılığa başvuruldu. Yapılan hızlı müdahale sayesinde gönderilen paranın 28,4 milyon lira değerindeki 550 bin Euro'luk kısmı bloke edildi. Ancak kalan para çoktan sistem dışına çıkarılmıştı. Şikayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-dol Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yürütülen soruşturmada şüpheli olarak tespit edilen 33 yaşındaki U.A. Esenyurt'ta yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.