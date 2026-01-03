Kör eden dehşette tahliyeye tepki

Konya'da kendilerine küfür ettiğini iddia ettikleri 18 yaşındaki Ali Ilgın'ı muştalarla öldüresiye dövüp, bir gözünün görme yetisini kaybetmesine sebep olan Muhammet Hanifi İriş (19) ve Emirhan Soytürk (18) 1.5 ayda tahliye oldu.11 Kasım'da merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Muştalarda darp edildiği ileri sürülen Ali Ilgın'ın sağ gözü görme yetisini kaybetti. Gözaltına alınan Muhammet Hanifi İriş ve Emirhan Soytürk, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.Ilgın ifadesinde, "Muhammet ve Emirhan benim eski kız arkadaşımla takılıyorlardı, onlarla 5-6 ay önce tanıştım. Sosyal medyadan bana küfür ettiler ama kavga etmedik. Olay günü Emirhan ile tartışıp kavga ettik. Emirhan özür dileyeceğini söyleyip beni çağırdı. Buluştuk, biz yürürken önümüzü bir araç kesti. İçerisinden Hanifi ve R.Ö. isimli kız indi. Hanifi bana bıçak çekti. Ben bıçağa tekme atıp yere düşürdüm. Hanifi ve Emirhan muşta çıkartıp beni darp etmeye başladılar" dedi.Emirhan Soytürk ise ifadesinde, aralarında daha önceden husumet bulunduğunu, olay günü yolda karşılaştıklarını ve Ali'nin kendisine küfür edip yumruk attığını, kendisinin de yumruk atarak karşılık verdiğini, kavganın sadece ikisi arasında yaşandığını, kavgadan sonra Ali ile konuşmak istediğini, Ali'nin yanına geldiğini ve Ali'nin kendisine tekrar küfür ettiğini bunun üzerine kendisinin yumruk attığını, Ali'nin yere düştüğünü ardından Hanifi'nin de araçtan inerek Ali'ye tekme ve yumrukla saldırdığını, daha sonra bir arkadaşını arayıp Ali'nin durumunu sorduğunu ileri sürdü.Emirhan Soytürk ve Muhammet Hanifi İriş'in Ali Ilgın darp ettikten hemen sonra sosyal medyada paylaştıkları videoda ortaya çıktı. Videoda eğlenceli anları dikkat çeken ikilinin üzerindeki kıyafetlerde ve ellerinde Ilgın'ın kanı olması dehşete düşürdü. İriş 19 Aralık'ta Emirhan Soytürk ise 24 Aralık'ta tahliye edildi. Tahliyenin ardından bir araya gelerek poz veren ikili, 'Birimiz erken çıktı birimiz geç ama aynı suç aynı kader dışarısı şimdi şahidimiz' yazdıkları görüldü.