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Giriş Tarihi: 5.8.2022 11:34

Kore Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Güney Kore'ye Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı? k1

Artan teknolojinin ardından günümüzde artık insanlar rahatlıkla istediği yerlere ziyaretlerde bulunabilmektedirler. Ancak çoğu zaman ülkeler, vatandaşların ülkelerine girebilmeleri için bazı izinler ve belgeler istemektedir. Bu izin konuları da sürekli farklı ülkelere seyahat etmeyi düşünenleri ve belli başlı ülkeleri çok görmek isteyen kişileri merakta bırakan konular olmuştur. Kişilerin en çok merak ettiği konu ise gitmek istediği ülkelerin vize isteyip istemediği olmuştur. Güney Kore gerek liman kentleri, kültürel özellikleriyle gerekse iki ülkenin arasında yıllardır süregelen dostluk ilişkisiyle Türk vatandaşların görmek istediği ülkeler arasında yer almaktadır Özellikle teknolojide öncü ülkeler arasında yer alması da Güney Kore konusunda merak uyandırmıştır. Peki Güney Kore Vize istiyor mu? Türkiye’den Güney Kore’ye gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı?

Kore Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Güney Kore’ye Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı? k1

Güney Kore teknoloji bakımından dünyanın öncü ülkeleri arasında gelmektedir. Günümüzde bilinen birçok cep telefonu markasının ana merkezi buradadır. Bununla beraber birçok kültürel mirasının bulunması da ziyaretçileri heyecanlandıran farklı bir unsur olmakta. İki ülkenin de uzun yıllardır gelişen iyi ikili ilişkileri de eklenince Türk vatandaşlarının Güney Kore üzerindeki merakı gitgide artmış bulunmaktadır. Yazımızda bizler de sizler için Güney Kore vize istiyor mu, Türkiye'den Güney Kore'ye gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı gibi soruların ayrıntılı cevaplarını vererek sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Güney Kore Vize İstiyor Mu?

Güney Kore, ülkeyi ziyaret eden olan Türk vatandaşlarından umumi (bordo), hususi (yeşil), hizmet (gri) ve diplomatik (siyah) pasaport sahiplerinin 180 gün dahilinde 90 günlük seyahat süresi için vize almasına gerek yoktur. 90 günden uzun kalacak olan vatandaşlar ise Güney Kore için uzun süreli D vize başvurusu yapması gerekmektedir. Bunu için de öncelikle Güney Kore vize türüne göre internet üzerinden Online Vize Başvurusu formu doldurulup iletilmelidir. Ardından vize için gerekli evraklar hazırlanarak Güney Kore Konsolosluğundan randevu alınması gerekmektedir.

Güney Kore Pasaport İstiyor Mu?

Güney Kore vize konusunda Türk Vatandaşlarına kolaylık sağlayan ülkeler arasındadır. Ancak her ülkede olduğu gibi Güney Kore de ülkeye girişlerde bazı belgeleri istemektedir. Bunlar:

  • Pasaport
  • Gidiş – dönüş uçak bileti
  • Otel vb. konaklama yeri için rezervasyon bilgisi

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Kore Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Güney Kore'ye Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı? k1
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