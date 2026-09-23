Korece öğrenen Roza’ya büyükelçiden teşekkür

Diyarbakır'da yaşayan 10 yaşındaki Roza Haznedar, dijital ortamı fırsata çevirip kendi çabasıyla Korece öğrenmeye başladı. Güney Kore dizileri, müzikleri ve teknolojik gelişmeleriyle başlayan bu merak, Roza'yı tablet uygulamaları üzerinden dil öğrenmeye ve kelimeleri kendi başına yazmaya kadar götürdü. Roza'nın bu gayretini fark eden dedesi, durumu bir e-posta ile Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliğine iletti. Diyarbakır'dan gelen bu mesaj karşısında büyük memnuniyet duyan Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Sukjong Boo, küçük kıza özel bir kargo gönderdi. Büyükelçilikten gelen sürpriz paketin içinden Roza adına yazılmış resmi bir teşekkür mektubu ile özel hediyeler çıktı. Roza, gelecekte Güney Kore'yi ziyaret etmeyi hedefliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör