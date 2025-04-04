Koreli fotoğrafçının, 75 yıllık vefası! Türkiye’de 60 şehri gezip, gazilerin ve ailelerinin 35 bin fotoğrafını çekti

'TORUNLARIMIZDA ONLARI MİNNETLE HATIRLAYACAK'

Türkiye ile Güney Kore'nin kardeş ülke olduklarını da ifade eden Lee Byung-Yong, "Türkiye zor bir dönemden geçtiğinde ülkemiz yardım etmek için güçlerini birleştirdi ve buda kardeş bir ülke olarak aramızda güçlü bir bağ oluşmasını sağladı. O zamandan beri Türkiye'ye seyahat eden kişi sayısı arttı ve birçok alanda alışverişler başladı. İnsanlar gazilerle tanışmak için ülkeyi ziyaret etmeye başladı. Şimdi, başımız sıkıştığında bize yardım eden minnettar bir ülke algısı güçlü kalmaya devam ediyor. Gazilerin fotoğrafları aracılığıyla bu tür ilişkilerin gelişimine katkıda bulunmanın yollarını arıyorum. Bunu yapmak için gazilerin Türkiye'sinde bir fotoğraf sergisi düzenlemek önemli. Türkiye'ye minnettarlığımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Onlar birinin çocuğu, birinin ebeveyni ve birinin komşusu. Bu işi, onların benim ebeveynlerim ve çocuklarım olduğu düşüncesiyle yapıyorum. Mümkün olduğunca çok insanla tanışmak ve onların görüntülerini bırakmak istiyorum. Bu şekilde torunlarımız onları hatırlayabilir ve minnettarlıklarını ifade edebilir. Kore'yi korumak için fedakarlık yapan ve kendilerini adayanları onurlandırmanın doğal bir şey olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.