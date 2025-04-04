Koreli fotoğrafçının, 75 yıllık vefası! Türkiye’de 60 şehri gezip, gazilerin ve ailelerinin 35 bin fotoğrafını çekti

Kore Savaşı'nın 75. Yılı nedeniyle, ülkesi için savaşan gazileri gelecek nesillere tanıtmak ve onlara karşı vefa borcunu ödemek için kitap projesine başlatan Lee Byung-Yong, "23 yıldır Türk gazileriyle ilgili çalışmalar yapıyorum. 2002 Dünya Kupası'nda ise Türk gazilerini tanıma fırsatı buldum.
Güney Koreli fotoğrafçı Lee Byung-Yong, bundan 75 yıl önce ülkelerine savaşmaya gelen gazileri gelecek nesillere tanıtmak ve onlara karşı vefa borcunu ödemek için kitap projesine başladı. Türk ve Etiyopyalı gazileri sık sık ziyaret eden Lee Byung-Yong, Türk gazileri de minnet duyduğunu söyledi. Lee Byung-Yong, "2002 yılında Kore Savaşı'na ilgi duymaya ve savaşla ilgili materyaller toplamaya başladım. 2006'da hazırlanmaya başladım. 2007'de Etiyopya'dan başlayarak onlara minnettarlığımı ifade etmek için Kore Savaşı'na katılan 22 BM ülkesinden gazilerin yer aldığı bir fotoğraf projesi yürütüyorum. 2008 ve 2010 yıllarında 7 ay boyunca Türkiye'de 60 şehri gezdim ve gazilerin ve ailelerinin yaklaşık 35 bin adet fotoğrafını çektim. Türkiye'de bir fotoğraf sergisi düzenlemek ve onlara çerçeveli fotoğraflar ile bir fotoğraf kitabı hediye etmek istiyorum. Bu onlara verebileceğim son hediye. Türkiye'deki fotoğraf sergisi için hazırlık yaparken, Türkiye'deki aileleri ve ilgili arkadaşlarıyla iletişim kurmaya devam ediyorum. Umarım son dileğim gerçekleşir" dedi.
'ONLARI ONURLANDIRMAMIZ GEREKİYOR'
2002 Dünya Kupası sırasında Türkiye'ye karşı ilgi duyduğunu anlatan Lee Byung-Yong, "Dünya Kupası'ndan önce Türkiye'ye karşı hiç ilgim yoktu. Türk milli takımını ve gazileri görünce bende büyük bir hayranlık başladı. Onların anılarını dinlemek ve fotoğraflarını çekmeyi çok istedim. Onların fotoğrafları ile güzel anılarını bırakabileceğini düşünüyorum. Kore Savaşı'nın başlamasından bu yana 75 yıl geçti ve çoğu 90 yaşın üzerinde. Sadece o günü anmanın ve resmi etkinlikler düzenlemenin bir anlamı yok. Onları nasıl hatırlayacağımızı ve miraslarını gelecekte nasıl sürdüreceğimizi derinlemesine düşünmemiz gerekiyor. Fotoğraflarımın, onlar öldükten sonra anlamlı bir rol oynayabileceğini umuyorum. Bu yüzden bu işi yaptım. Zamanla birçok şey değişiyor ancak onların başarılarını onurlandırıp hatırlamamızı, asil ruhlarını hatırlamamızı ve onları asla unutmamamızı veya değişmememizi umuyorum" diye konuştu.
'TORUNLARIMIZDA ONLARI MİNNETLE HATIRLAYACAK'
Türkiye ile Güney Kore'nin kardeş ülke olduklarını da ifade eden Lee Byung-Yong, "Türkiye zor bir dönemden geçtiğinde ülkemiz yardım etmek için güçlerini birleştirdi ve buda kardeş bir ülke olarak aramızda güçlü bir bağ oluşmasını sağladı. O zamandan beri Türkiye'ye seyahat eden kişi sayısı arttı ve birçok alanda alışverişler başladı. İnsanlar gazilerle tanışmak için ülkeyi ziyaret etmeye başladı. Şimdi, başımız sıkıştığında bize yardım eden minnettar bir ülke algısı güçlü kalmaya devam ediyor. Gazilerin fotoğrafları aracılığıyla bu tür ilişkilerin gelişimine katkıda bulunmanın yollarını arıyorum. Bunu yapmak için gazilerin Türkiye'sinde bir fotoğraf sergisi düzenlemek önemli. Türkiye'ye minnettarlığımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Onlar birinin çocuğu, birinin ebeveyni ve birinin komşusu. Bu işi, onların benim ebeveynlerim ve çocuklarım olduğu düşüncesiyle yapıyorum. Mümkün olduğunca çok insanla tanışmak ve onların görüntülerini bırakmak istiyorum. Bu şekilde torunlarımız onları hatırlayabilir ve minnettarlıklarını ifade edebilir. Kore'yi korumak için fedakarlık yapan ve kendilerini adayanları onurlandırmanın doğal bir şey olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
BİZİM İÇİN YAPILAN FEDAKARLIKLAR UNUTULMAMALI
Türkiye'de duygusal anlar yaşadığını da dile getiren Lee Byung-Yong, "Antalya'da tanıştığım bacağı kesilen yaralı gazinin hikayesi hala kulaklarımda. 'Kore'nin birleşmesini istiyorum, bacağımı değil hayatımı feda etmek anlamına gelse bile' dedi. Fotoğrafçılığım üzerinde çalışırken tanıştığım birçok kişi bana 'Eve sağ salim döndüğüm için mutluyum ama birleşmeyi görmeden eve döndüğüm için kızgınlık ve büyük pişmanlık duydum' dedi. Duyduğum hikayeler, hissettiğimiz duygularla aynıydı. 'Bacağımı kaybettim ama keşke Kore'nin birleştiğini görebilseydim' diyenler çok oldu. Bu fedakarlıkları asla unutmamalıyız ve unutturmamalıyız" dedi.