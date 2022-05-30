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Giriş Tarihi: 31.5.2022

Körfez’de koca dehşeti

ABBAS ÇAKAR
Körfez’de koca dehşeti

Boşanmak isteyen eşini öldüren TIR şoförü Turan Karslı, aynı silahla intihar etti. Babasını engellemek isteyen Elif Karslı da bacağından vuruldu

Kocaeli Körfez'de yaşayan Güler Karslı (52), aralarındaki geçimsizlik nedeniyle TIR şoförü eşi Turan Karslı'dan (55) boşanmak istedi. Boşanmayı reddeden Turan Karslı, dün öğle saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'ndeki evlerinde eşiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran Turan Karslı, eşi Güler Karslı'ya kurşun yağdırdı. Bu sırada evde olan kızları Elif Karslı da babasını engellemek isterken bacağından vuruldu. Turan Karslı daha sonra aynı tabancayla intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar, sağlık ekiplerini ve polisi aradı. Eve gelen ekipler, Güler ve Turan Karslı çiftinin öldüğünü belirledi. Yaralı haldeki Elif ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Karslı çiftinin yakınları sinir krizleri geçirirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Körfez’de koca dehşeti
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