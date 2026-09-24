Körfez’den Trabzon’a sağlık akını

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi, yıl içinde 25 ülkeden 2 bin 970 hastaya sağlık hizmeti verdi. Hastane; kanser, kalp hastalıkları, çocuk cerrahisi ve üroloji başta olmak üzere ileri düzey vakaları tedavi ediyor. Yaz döneminde özellikle Körfez ülkelerinden gelen hasta sayısında artış yaşanırken, Gürcistan ve Orta Asya ülkelerinden de düzenli hasta kabul ediliyor. KTÜ Farabi hastanesi başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, "Ülkemizin, özellikle sağlıkta dönüşüm kapsamında, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda sağlık alanında geldiği noktada, tüm hastanelerimizin gerekli çalışmaları yürütmesiyle birlikte sağlık turizmi konusunda da önemli bir seviyeye ulaştık. Birçok ülkeden hasta kabul ediyoruz" dedi.

Prof. Dr. Tekinbaş, sağlık turizminde her yıl yükselen bir trend olduğunu belirterek, yurt dışından özellikle ileri vakaların geldiğini söyledi. Tekinbaş, "Kanser vakaları, kardiyak problemler, çocuk cerrahisi ve ürolojik sorunlar başta olmak üzere hemen hemen her branştan hasta kabul ediyoruz" dedi. Yaz döneminde Körfez ülkelerinden gelen hastaların sayısında belirgin artış yaşandığını ifade eden Tekinbaş, Gürcistan'dan ise yıl boyunca hasta kabul edildiğini söyledi. Orta Asya'daki bazı ülkelerden Türkiye'ye direkt uçuşların bulunmasının da sağlık turizmini kolaylaştırdığına dikkat çeken Tekinbaş, "Sağlık turizminde büyümeyi doğal ve organik bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör